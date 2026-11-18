В Жуковском построят детский сад с изостудией на 290 мест

Детский сад на 12 групп в жилом комплексе «Гранд Комфорт» в Жуковском планируют достроить летом 2027 года. Готовность объекта достигла 35%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Детский сад рассчитан на 290 воспитанников. Сейчас рабочие возводят несущие и ограждающие конструкции. Надзор за строительством осуществляет Главгосстройнадзор Московской области.

В здании площадью более 5,5 тыс. квадратных метров разместят игровые и спальные комнаты, изостудию, музыкальный и спортивный залы, помещения для кружков и развивающих занятий. Также предусмотрены медицинский кабинет, кухня и прачечная. Вход оборудуют для маломобильных посетителей.

Жилой комплекс «Гранд Комфорт» строят на берегу реки Быковки. Помимо четырех жилых домов и детского сада, проект предусматривает поликлинику на 79 посещений за смену, новый корпус школы № 9 на 600 учеников и благоустроенную набережную с велодорожками. Застройщик — ООО «СЗ «ЗЕЛЕНЫЙ САД - ПРЕМЬЕР».

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.