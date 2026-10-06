В Жуковском открыли дошкольное отделение школы №12 после капремонта

Дошкольное отделение школы №12 на улице Макаревского, 3а, в Жуковском открылось 5 октября после капитального ремонта. Детский сад будут посещать 195 воспитанников, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В дошкольном отделении школы №12 в Жуковском завершили капитальный ремонт. Работы на площади 2515,6 кв. м прошли по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Строители выполнили внутреннюю отделку, обустроили входные группы, заменили все инженерные сети и сантехническое оборудование. В здании установили новые системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, обновили фасад и кровлю, модернизировали пищеблок. Для детского сада закупили новую мебель и оборудование.

На территории обустроили детские игровые и спортивные площадки, проезды и тротуары. В отделении создали условия для малышей от 1,5 до 3 лет, а также доступную и комфортную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.