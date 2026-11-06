В Жуковском начали сносить аварийный дом на улице Мичурина

Демонтаж аварийного жилого дома № 6 на улице Мичурина начался в Жуковском после расселения 12 квартир, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

В Жуковском приступили к сносу аварийного дома на улице Мичурина, 6. После демонтажа территорию очистят от строительного мусора. Порядок ее дальнейшего использования определит администрация.

Двухэтажный кирпичный дом с деревянными перекрытиями построили в 1950 году. Здание площадью 487 кв. м находилось в окружении малоэтажной застройки. Его признали аварийным из-за физического износа строительных конструкций более чем на 77%. Перед сносом все 12 квартир расселили.

Всего в городском округе Жуковский выявили 33 объекта незавершенного строительства. К настоящему времени 28 из них снесли, достроили или привели в соответствие с требованиями законодательства — это 85% от общего числа. Работа продолжается.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.