В Жуковском капремонт детсада школы №12 выполнен на 50%

Капитальный ремонт дошкольного отделения школы №12 на улице Макаревского в Жуковском выполнен более чем на 50%. Работы идут по госпрограмме за счет бюджета, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Сейчас на площадке задействованы 30 человек. Специалисты выполняют отделочные и общестроительные работы, ремонтируют кровлю и фасад, монтируют инженерные коммуникации.

В ходе капитального ремонта предусмотрены внутренняя отделка помещений, устройство входных групп и замена инженерных сетей. В здании установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, обновят фасад и кровлю, модернизируют пищеблок. Также закупят новую мебель и оборудование и проведут благоустройство прилегающей территории.

Открытие обновленного детского сада запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.