В ЖК «Томилино Парк» в Люберцах строят поликлинику на 540 посещений в смену

В жилом комплексе «Томилино Парк» в городском округе Люберцы продолжается строительство поликлиники на 540 посещений в смену, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Девелопер группа «Самолет» возводит новый социальный объект в северо-западной части ЖК «Томилино Парк». Поликлиника рассчитана на 540 посещений в смену и обеспечит доступность медицинской помощи для жителей района, а также создаст 50 рабочих мест.

В здании предусмотрены два изолированных блока — детский и взрослый. Прием будут вести специалисты различных профилей. Общая площадь четырехэтажной поликлиники превысит 6,2 тыс. кв. метров. В каждом блоке разместятся гардероб, зона ожидания, регистратура, кабинеты для вакцинации, сдачи анализов и забора биоматериала. В детском отделении появится колясочная, во взрослом — аптечный пункт.

В поликлинике оборудуют кабинеты врачей, процедурные, рентген и флюорографию, прививочный кабинет, манипуляционные. На третьем этаже разместятся женская консультация, массажный кабинет, зал ЛФК и помещения для ингаляционной терапии. Все помещения будут оформлены в светлых тонах, меблированы и оснащены современной медицинской техникой. Проект учитывает доступную среду для маломобильных пациентов, а для сотрудников предусмотрены парковочные места.

В составе ЖК уже работают два детских сада на 720 малышей и две школы на 2 000 учеников. Социальные объекты строятся за счет внебюджетных источников финансирования в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.