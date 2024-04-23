В ЖК «Столичный» округа Балашиха строят сразу несколько объектов
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В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха строят современный жилой комплекс «Столичный». Работы проводятся сразу на нескольких объектах, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В корпусе № 22 продолжаются работы по прокладке наружных электросетей, по отделке мокрого фасада, устройству вентилируемого фасада, черновой и чистовой отделке МОП и квартир, внутренних инженерных сетей.
Полным ходом идет строительство поликлиники на территории жилого комплекса. Шестиэтажное здание рассчитано на 670 помещений в смену, 350 взрослых и 320 детских, и 240 рабочих мест. На данный момент здесь завершаются работы по устройству кровли и отделке фасада, ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей.
ЖК «Столичный» городского округа Балашиха расположен в окружении Саввинских прудов и Пестовского парка, которые вместе с благоустроенной территорией комплекса образуют единый ландшафтно-парковый ансамбль площадью более 90 га. В «Столичном» построены 6 детских садов, 3 школы, а также спортивные и игровые площадки для детей и взрослых.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.
«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.
Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.