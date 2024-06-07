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В ЖК «Столичный» Балашихи строят сразу несколько объектов

В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха строят современный жилой комплекс «Столичный». Девелопер ведет работы сразу на нескольких объектах, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В корпусе № 22 ведутся работы по устройству кровли, внутренних инженерных систем, черновой и чистовой отделке МОП и квартир, работы по благоустройству придомовой территории.

На объекте здравоохранения продолжаются работы по благоустройству, черновой и чистовой отделке, черновой и чистовой отделке МОП, устройству внутренних и наружных инженерных систем, монтажу системы вентиляции. Начинаются погрузочно-разгрузочные работы мебели, оборудования и инвентаря. В поликлинике запланировано 6 этажей и 670 помещений, из которых 350 предназначены для взрослых, 320 для детей, а также 240 новых рабочих мест.

ЖК «Столичный», расположенный в городском округе Балашиха, окружен Саввинским прудов и Пестовским парком. На территории комплекса находятся 6 детских садов, 3 школы, а также спортивные и игровые площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.