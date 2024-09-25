В ЖК «Спутник» Одинцова достроили 14 корпус с подземным паркингом

В жилом квартале «Спутник» получили заключение о соответствии проектной документации четырнадцатый корпус и стилобат с подземной парковкой. Соответствующие документы выданы Главгосстройнадзором Московской области. Застройщик — «СЗ „Бухта Лэнд“ — готовит необходимый пакет документов для ввода объектов в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Жилой новострой представляет собой комплекс зданий высотой до 100 м, состоящий из трех корпусов № 13, 14 и 15. Здания расположены на едином стилобате, соединяющем все корпуса на уровне трех подземных этажей. Первый этаж стилобата займут офисные помещения и детское кафе, а в подземной части — автостоянка для 500 авто.

Дворовая территория разделена на две зоны: северную входную и южную с площадками для отдыха. На этом этаже расположены лифтовые холлы, тамбуршлюзы, лестницы, автостоянка, бытовые и инженерно-технические помещения.

На первом этаже стилобата находятся офисные помещения, детское кафе и автостоянка. В корпусе 14 на первом этаже расположены входная группа, помещения для временного проживания, кладовые и санитарно-бытовые комнаты.

В 31-этажном корпусе № 14 будущих жильцов ждут 492 апартамента различной площади.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.