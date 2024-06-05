В ЖК «Резиденция Сколково» Одинцова появится еще два новых корпуса

В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства девятиэтажных корпусов 2.1 и 2.2 на территории жилого комплекса «Резиденция Сколково», расположенного в центре рабочего поселка Заречье Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно проекту, корпус 2.1 вместит 215 квартир, площадь застройки составит 2,6 тыс. квадратных метров. Площадь застройки корпуса 2.2 составит 3,2 тыс. квадратных метров, в нем разместятся 256 квартир. Также в корпусах будет подземный паркинг, коммерческие помещения с отдельным входом, колясочные и кладовые. Дворовые территории реализуются в концепции «двор без машин» и имеют многочисленную детскую и спортивную инфраструктуру. Всего в микрорайоне будет 12 корпусов.

Плановый срок завершения — второй квартал 2027 года.

На территории комплекса построены два муниципальных детских сада с бассейном на 170 и 115 мест. В 2026 году застройщик планирует возвести школу на 750 учеников.

ЖК бизнес-класса «Резиденция Сколково» располагается у Мещерского парка, в 6 км от инновационного центра «Сколково». До станции метро «Озерная» можно добраться за 15 минут на общественном транспорте, до «Славянского бульвара» за 18 минут на автомобиле.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.