В ЖК «Пятницкие луга» в Химках построят школу на 1100 мест

В городском округе Химки в жилом комплексе «Пятницкие луга» возведут школу на 1100 мест. Разрешение выдано девелоперу проекта. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Всего в составе проекта будет построено четыре детских сада в общей сложности на 1200 мест и две школы суммарно для 2450 учеников.

Площадь четырехэтажного здания г-образной формы составит около 14 тысяч кв. м. В отделке фасадов школы применят несколько цветов, гармонирующих с окружающей застройкой, — светлая декоративная штукатурка, керамическая плитка серого и терракотового цвета. Ярким акцентом архитектурного облика здания станет разноцветное витражное остекление в зоне входной группы и напротив лестничных пролетов.

Ученики будут обучаться в универсальных и специализированных кабинетах. Для творческих занятий оборудуют мастерские. Дети из начальной школы после уроков смогут разместиться в помещениях для групп продленного дня. На первом этаже предусмотрены кабинеты логопеда, психолога и медблок с кабинетом врача и процедурной. В холлах школы оборудуют зоны для рекреации, где дети смогут отдохнуть в перерывах между уроками. На входе оборудуют место для ожидания родителей, гардеробные и комнату охраны.

Центром притяжения школы станет просторный двусветный актовый зал с эстрадой. Занятия физкультурой будут проходить в двух спортивных залах. Большой зал оборудуют перегородкой, с помощью которой пространство можно разделить на два отдельных зала. На втором и третьем этажах появится двухуровневый информационно-библиотечный центр с медиатекой, зонами для занятий иностранным языком и центром детских инициатив. В школе запроектирован полноценный пищеблок, где будут готовить горячую еду, а питание организуют в двух столовых.

На прилегающей к школе территории площадью оборудуют места для игр, спорта и тихого отдыха. Под открытым небом появится спортивный комплекс с футбольным полем, беговой дорожкой, полосой препятствий, площадками для прыжков в длину и высоту, зоной для настольного тенниса. Для детей разного возраста оборудуют игровые и спортивно-развивающие площадки. Возле школы предусмотрена большая площадка для общешкольных мероприятий. На территории высадят деревья, кустарники, обустроят газон, цветники и участок полевых и овощных культур.

«Пятницкие луга»

Жилой комплекс «Пятницкие луга» расположен в городском округе Химки Московской области возле благоустроенных зеленых зон — Захарьинской поймы и Митинского лесопарка. На территории проекта появится 15 многоквартирных домов с коммерческими помещениями на первых этажах, четыре детских сада в общей сложности на 1200 мест и две школы суммарно для 2450 учеников. По периметру домов оборудуют приватные зеленые дворы с игровыми площадками и воркаутом, а берег реки Баньки, расположенный на границе территории, благоустроят для отдыха и прогулок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.