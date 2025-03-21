В ЖК «Одинцово-1» открылся пятый по счету детский сад

В ЖК «Одинцово-1» распахнул двери пятый по счету детский сад. Здесь будут учиться, играть и заводить новых друзей 60 ребят в возрасте от 3 до 7 лет. А родители смогут получить профессиональную поддержку и советы по воспитанию от опытных специалистов, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Новый детский сад гармонично вписан в архитектуру квартала. Одноэтажное здание с дополнительным подземным этажом примыкает к корпусу 1.17 и занимает часть его площади. Внутри детей ждут уютные и светлые помещения с большими окнами, которые выходят в тихий внутренний двор.

Дизайн интерьера создан с особой заботой о малышах. Стены оформлены тактильно приятными материалами разных фактур и форм, которые стимулируют детское любопытство и творческие способности. Цветовая гамма подобрана так, чтобы не отвлекать внимание малышей от игр и занятий. На благоустроенной территории оборудованы уютные игровые площадки с теневыми навесами и спортивная зона для утренней зарядки и физкультминуток.

ЖК «Одинцово-1» расположен в Одинцовском городском округе в окружении с Баковским лесничеством и несколькими парками — Ульяновским, Подушкинским и Мещерским в сочетании с развитой инфраструктурой. Помимо действующих пяти детских садов, в «Одинцово-1» откроются еще три дошкольных учреждения — для 120, 350 и 60 воспитанников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.