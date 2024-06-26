В ЖК «Новая Рига» Подмосковья началось строительство детско-взрослой поликлиники

Началось строительство детско-взрослой поликлиники на 150 посещений в смену в ЖК «Новая Рига» г. о. Красногорск. Общая площадь медицинского учреждения с подземным уровнем — 1 486 кв. метров. С реализацией проекта городской округ получит 78 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Двухэтажный объект Г-образной формы построят в белом и сером цветах. При этом порталы входных групп взрослого и детского отделений исполнят в оранжевом и синем цветах соответственно. Фасады объекта облицуют алюминиевыми композитными и серыми линеарными панелями. Прилегающую территорию благоустроят: возведут парковочные места, проведут озеленение, обустроят зоны ожидания для посетителей. Завершить строительство планируется в четвертом квартале 2025 года.

В детском отделении разместятся комната матери и ребенка, кабинет здорового ребенка, прививочный кабинет, помещения хранения вакцин, а также приема и временного хранения биоматериалов, процедурная забора крови, фильтр-бокс — для приема юных пациентов с респираторными вирусными инфекциями.

Во взрослом отделении жители смогут получить консультации разных врачей. Здесь откроются кабинеты невролога, педиатра, хирурга/травматолога-ортопеда, оториноларинголога, офтальмолога, терапевта, кардиолога/гастроэнтеролога. По проекту предусмотрены регистратура, асептическая и септическая манипуляционные, кабинеты функциональной диагностики — ЭКГ, медицинской профилактики, неотложной помощи, доврачебного приема. Как и в детском отделении, здесь разместятся прививочный кабинет, помещения хранения вакцин, а также приема и временного хранения биоматериалов, процедурная забора крови, фильтр-бокс.

Взрослые пациенты, прикрепленные к поликлинике, смогут пройти профилактические осмотры и диспансеризацию.

Сейчас в ЖК «Новая Рига» введено в эксплуатацию уже шесть домов, рассчитанных на 3 850 квартир. Также здесь открыты общеобразовательная школа на 1 150 учеников с большой спортивной зоной и детский сад для 320 малышей. На первых этажах работают магазины, кафе, пекарня, дом быта, парикмахерская, косметологический кабинет, аптека, пункты выдачи интернет-заказов и другие объекты сферы услуг. Кроме поликлиники, ведется строительство второго детского сада на 230 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.