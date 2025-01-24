В ЖК «Новая Алексеевская роща» Балашихи построят два дома с детским садом

В ЖК «Новая Алексеевская роща» городского округа Балашиха возведут два новых дома с детским садом на 75 мест. Министерством жилищной политики Московской области выдано разрешение на строительство корпусов 5 и 6, сообщает пресс-служба ведомства.

На территории комплекса предусмотрена вся необходимая инфраструктура. В рамках комплексного развития территорий построят детский сад на 250 мест, школу на 1 230 мест и поликлинику на 400 посещений в смену. Открыта плоскостная парковка на 500 машино-мест — первая очередь стоянки в общей сложности на 1 000 автомобилей.

Корпуса 5 и 6 высотой до 17 этажей рассчитаны на 1 246 квартир. Общая площадь домов более 79,4 тыс. кв. метров. Запроектированы разные квартиры: одно-, двух- и трехкомнатные лоты, в том числе евроформата — с объединенной кухней-гостиной. Во дворах обустроят детские и спортивные площадки.

На данный момент ведутся работы в корпусах 1, 2, 3, 4. В корпусе 1 выполняется устройство вертикальных конструкций и перекрытия первого этажа. В корпусе 2 проходит монтаж железобетонных конструкций 3-4 этажей. В корпусе 3 ведется устройство вертикальных конструкций цокольной части. В корпусе 4 завершен подготовительный период и устройство фундаментной плиты.

ЖК «Новая Алексеевская роща» располагается всего в 6 км от МКАД, поблизости от национального парка «Лосиный остров». Территория комплекса будет озеленена в соответствии с современными стандартами. Пространство зонируют для разных форматов времяпровождения: появятся детские игровые площадки, площадки для занятий спортом, зоны для спокойного отдыха.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.