В ЖК «Малаховский» завершены монолитные работы во втором корпусе

На объекте завершено устройство монолитных конструкций в корпусе 202. На текущем этапе в здании ведутся работы по возведению внутренних стен из газобетона и перегородок из ПГП, а также выполнение лицевой кладки наружных стен.

В соседних корпусах ведется активное строительство. В корпусе 201 монолитные работы достигли уровня 14 этажа. А в 203 выполняется установка внутренних стен и перегородок, электромонтаж, кровельные и отделочные работы.

В ближайшее время на объекте начнется монтаж систем отопления, водоснабжения и канализации в корпусах 202 и 203. Также стартуют работы по установке окон в корпусе 203.

ЖК «Малаховский» включает три корпуса высотой 17 этажей и рассчитан на 816 квартир. В жилом комплексе предусмотрены открытый паркинг и благоустроенный двор с ограниченным доступом. Комплекс расположен в окружении лесопарковой зоны, поблизости находятся объекты социальной и коммерческой инфраструктуры: детский сад, школа, магазины, фитнес-клубы, аптеки и бассейн.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.