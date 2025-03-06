В ЖК «Легенда Коренево» Люберец квартиры предлагают посмотреть клиентам VR-очками

VR-технологии меняют подход к выбору жилья в Подмосковье. ЖК «Легенда Коренево» внедряет современные технологии для удобства потенциальных покупателей. Теперь клиенты могут воспользоваться VR-очками, чтобы совершить виртуальную экскурсию по предлагаемым квартирам прямо в офисе продаж. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Благодаря этому инновационному решению, будущие жители получают уникальную возможность детально ознакомиться с планировками, оценить дизайнерские решения интерьера и насладиться видами из окон, даже не покидая помещение. Технология виртуальной реальности позволяет максимально точно передать атмосферу квартиры, создавая полное ощущение присутствия.

Такой подход значительно упрощает процесс выбора жилья, позволяя покупателям принимать взвешенные решения, основываясь на реалистичном восприятии пространства. Это особенно актуально для тех, кто ценит свое время и предпочитает современный формат знакомства с недвижимостью.

Внедрение VR-технологий — лишь один из шагов на пути к созданию комфортного и высокотехнологичного жилого пространства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.