В ЖК «Квартал Строгино» Красногорска продолжается строительство детского сада

В рамках развития инфраструктуры жилого комплекса «Квартал Строгино», расположенного в городском округе Красногорск, продолжается строительство детского сада. Монолитный каркас здания готов на 70%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы по возведению монолита планируется завершить в течение нескольких месяцев, после чего строители приступят к кладке стен и устройству внутренних перегородок. Общая готовность объекта составляет 24%, что позволяет ввести его в эксплуатацию одновременно с первой очередью жилого корпуса № 1.

Трехэтажное здание детского сада, площадью около 2,5 тыс. кв. метров, будет рассчитано на пять групп детей. В помещениях предусмотрены все необходимые условия для комфортного пребывания воспитанников. В проекте предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, универсальный класс для творческих занятий, медицинский кабинет, логопедический кабинет и пищеблок с горячим и холодным цехами. У входа будут оборудованы колясочная и пост охраны.

На территории детского сада разместятся пять игровых площадок с различными развивающими элементами, песочницами, качелями и горками. По периметру территории будет установлено ограждение.

В рамках проекта ЖК «Квартал Строгино» планируется строительство четырех жилых корпусов, школы на 1 100 мест и двух детских садов общей вместимостью 425 мест. Первую очередь объектов планируется ввести в эксплуатацию одновременно с образовательной инфраструктурой. В дальнейшем в комплексе будет построена поликлиника для детей и взрослых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.