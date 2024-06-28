В ЖК Подмосковья состоялось 8 уличных спектаклей

В подмосковных жилых комплексах открылся сезон уличных спектаклей. Созданные по мотивам известных сказок постановки затронули важнейшие темы в жизни каждого человека — любовь, дружба, верность, смелость. О этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Всего состоялось 8 мероприятий, которые посетило более 800 детей и взрослых.

Спектакли прошли на территории проектов «Пригород Лесное», «Прибрежный Парк», «Спутник», «Большое Путилково», «Заречье Парк» и других. Посещение было бесплатно для жителей комплексов «Самолета».

На территории Московской области активно развивается добрососедство. Один из таких проектов функционирует на территории ЖК «Столичный» от девелопера «Главстрой Регионы». В «Соседском центре» комплекса жителям помогают развивать творческий потенциал и проводят различные мастер-классы, вечера и мероприятия. Еще один клуб для соседей работает в миниполисе «Серебрица» от девелопера «Сити21». Центр оснащен двумя спортивными залами для занятий балетом, фитнесом, танцами, гимнастикой, хореографией, карате и прочими видами спорта. Застройщик «Брусника» в ЖК «Первый квартал» в Видном организовал соседское пространство для досуга, работы, совместных мероприятий, спорта и развлечений.

Развлекательные мероприятия к различным праздникам группа «Самолет» организовывала на территории жилых комплексов «Пригород Лесное», «Мытищи Парк», «Большое Путилково», «Люберцы», «Заречье Парк» и в квартале «Спутник». Девелопер поздравлял жителей с праздниками 23 февраля, 8 марта и Масленицей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.