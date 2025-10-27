В ЖК EVO в Реутове возводят 5 корпусов

В Подмосковье возводят ЖК EVO. В рамках подготовки к сдаче корпусов № 1 и 2 активно ведутся работы по благоустройству территории и подготовка организации пуска и приема тепла. Старт выдачи ключей запланирован на I квартал 2026 года. На данный момент продолжает строительство жилого квартала на Комсомольской улице в Реутове, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

В корпусе № 1 завершены работы по устройству стяжки и оштукатуриванию стен, ведутся работы по укладке плитки. Специалисты приступили к малярным работам. Продолжаются работы по прокладке инженерных систем.

В корпусе № 2 также завершены работы по устройству стяжки и оштукатуриванию стен. Активно ведутся малярные работы и укладка плитки. Продолжается установка квартирных и противопожарных дверей. Завершается монтаж лифтового оборудования.

В корпусах № 3, 4, 5 ведутся монолитные работы на уровне 18-22 этажей и монтаж ПВХ конструкций оконных и балконных блоков. Также ведутся работы по устройству наружной и внутренней каменной кладки на уровне 15 этажа корпуса № 4 и на уровне 18 этажа в корпусах № 3 и 5. Активно производится монтаж внутренних инженерных систем в корпусах № 3 и4: вентиляции, водоснабжения, водоотведения и отопления.

В рамках технологического присоединения завершается строительство котельной на территории жилого комплекса.

Жилой квартал EVO — это гармоничное сочетание инновационных решений, удобных планировок и развитой инфраструктуры. В рамках первой очереди проекта ведется строительство пяти многоквартирных домов на 1509 квартир, образовательного комплекса с детским садом на 180 мест и школой на 750 мест.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.