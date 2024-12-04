В ЖК «Домодедово Парк» открылась новая современная школа на 825 мест

От жителей городского округа Домодедово поступило более 1800 наказов, которые вошли в народную программу партии «Единая Россия». Тема образования — одна из основных. Так, новая современная школа, рассчитанная на 825 мест, открылась в ЖК «Домодедово Парк», сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Олега Жолобова.

Жилой комплекс «Домодедово Парк» стремительно развивается, количество высотных многоквартирных домов растет. Детей школьного возраста с каждым днем становится больше. По запросу жителей началось строительство школы на улице Высотная.

Ко Дню знаний в Московской области открылось более 30 новых школ, одна из них — Домодедовская школа № 12 на 825 мест. В современном здании площадью более 16 тыс. кв. м разместились все необходимые для ребят и педагогов помещения.

«Два спортзала, актовый зал на 300 мест, библиотечно-информационный центр и IT-зона, стадион, уличные площадки для волейбола и баскетбола, детские игровые зоны. Все это и не только находится в распоряжении школьников. В первый день нового учебного года школа распахнула свои двери, чего очень ждали жители жилого комплекса», — поделился Олег Жолобов.

Открытие этого здания позволило значительно разгрузить школу: все классы, кроме вторых, учатся в одну смену. Это дает новые возможности для улучшения образовательного процесса.

Строительство и капремонт образовательных учреждений — приоритетное направление народной программы «Единой России». 1 сентября в округе открылись новая школа и детский сад, а также школы после капитального ремонта: Домодедовская школа № 2 и Краснопутьская школа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.