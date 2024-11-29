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В ЖК «Бригантина» в Долгопрудном построено 10 корпусов на 5 462 квартиры

ЖК «Бригантина» возводят в городском округе Долгопрудный. Здесь уже построены 10 жилых корпусов на 5 462 квартиры. Открыты три детских сада для 435 малышей, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

На первых этажах заселенных домов открыты магазины, кафе, пекарни, аптеки и салоны красоты. Сдан в эксплуатацию многоуровневый наземный паркинг на 813 машино-мест.

Также планируется построить новый корпус школы № 7 для 1 500 учеников, еще два детских сада на 270 мест. Детская поликлиника на 95 посещений, построенная в корпусе 7, откроется уже в этом году.

В квартирах есть огромные окна, из которых видно всю кипящую жизнь города.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.