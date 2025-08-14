В ЖК «1-й Химкинский» начался монтаж фасадных панелей

В жилом комплексе «1-й Химкинский» приступили к монтажу фасадных панелей в корпусах № 1.3 и № 1.4 первой очереди проекта. Проект возводят в квартале Ивакино городского округа Химки, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Работы ведутся одновременно с установкой оконных конструкций, что позволяет ускорить процесс ввода объектов в эксплуатацию. На текущий момент возведение наземной части этих зданий достигло отметки 5-10 этажей. Применение готовых фасадных панелей, изготовленных в заводских условиях, гарантирует высокие темпы строительства.

Корпус № 1.3 представляет собой монолитное здание переменной этажности до 17 этажей с общей площадью свыше 45 тыс. кв. м. Здесь запроектировано 536 квартир, преимущественно двухкомнатных, а также более 130 кладовых помещений и подземный паркинг на 250 машино-мест.

Корпус № 1.4, выполненный в П-образной конфигурации с этажностью от 9 до 18 уровней, предлагает будущим жильцам 697 квартир, 98 кладовых и подземную автостоянку на 220 автомобилей. Общая площадь этого здания составляет почти 50 тыс. кв. м.

Инфраструктура жилых корпусов продумана для комфорта жителей: входные группы включают зоны ресепшен с розетками для оборудования, коворкинг с мягкой мебелью, помещения для хранения колясок и ухода за домашними животными. Каждый подъезд оборудован входами как со стороны двора, так и с улицы, а первые этажи зданий отведены под коммерческие помещения.

ЖК «1-й Химкинский» включает в себя 36 жилых корпусов высотой от 4 до 17 этажей. Помимо жилья, в составе комплекса появятся социальные и коммерческие объекты: поликлиника со станцией скорой помощи, четыре детских сада на 1,5 тыс. мест, две школы почти на 3,2 тыс. учеников, пожарное депо и многоуровневый паркинг с сервисными зонами. Инфраструктура дополнится торговым центром и спортивно-оздоровительным комплексом с бассейном и термальными зонами.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.