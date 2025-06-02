В женской консультации Истры стартовали ремонтные работы

В середине мая в женской консультации Истры начались работы по косметическому ремонту. Работы проводятся в рамках субсидии, которая поступила на основании наказов жителей к Московской областной думе, сообщает пресс-служба администрации округа.

Было принято совместное решение Минздрава Московской области и Московской областной думы о дополнительном финансировании текущих ремонтов учреждения на 2025 год в размере одного миллиона рублей.

«Субсидия доведена, проведены конкурсные процедуры, определен подрядчик. 14 мая подписан акт начала работ, к ремонту приступили. Площадь ремонтируемого помещения составляет порядка 600 квадратных метров, включает зону ресепшн, коридор, раздевалку, гардеробную для пациентов», — уточнил заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Истринской клинической больницы Дмитрий Цилих.

Сейчас специалисты готовят стены к окрашиванию, соответственно, в ближайшее время приступят к их окрашиванию. Цветовое решение будет соответствовать бренд-буку, принятому в учреждениях здравоохранения Московской области

Сроки выполнения ремонтных мероприятий по договору — два месяца. В медучреждении отмечают, что работы могут быть завершены с опережением графика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.