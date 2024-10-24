В Зеленограде демонтировали незаконные объекты производственной базы

сегодня в 09:10

Самовольные постройки общей площадью около 770 кв. м демонтировали в ЗелАО. На освобожденной территории будут развивать городскую инфраструктуру, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Сотрудники контрольного ведомства выявили нарушение земельного законодательства по адресу: проезд; 5500, д. 3, стр. 1-7, соор. 8. Там был обнаружен нефункционирующий комплекс из объектов производственной базы.

«Бывшее промышленное сооружение и ряд вспомогательных строений площадью 768,56 кв. м ранее размещались и эксплуатировались на земельном участке согласно договору аренды. При этом, по окончании срока действия документа территория подлежала освобождению», — пояснил Бобров.

Он добавил, что данные условия договора не были исполнены на момент обследования, и поэтому самовольно размещенные постройки снесли.

Освобожденная Госинспекцией по недвижимости территория будет использоваться для развития городской инфраструктуры.