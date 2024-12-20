В Зеленограде демонтировали долгострой

сегодня в 12:10

Силами Госинспекции по недвижимости Москвы в Зеленограде земельный участок был освобожден от долгостроя, а площадка возвращена в хозяйственный оборот. Участок будут задействовать в инвестиционно привлекательных проектах, сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Сотрудники инспекции активно участвуют в сокращении числа незавершенных объектов в Москве. Ведомством фиксируются строения, работы по строительству которых по каким-либо причинам приостановлены.

Как отметил Иван Бобров, сотрудники инспекции обнаружили недостроенное здание переменной этажности во время мониторинга ЗелАО. Объект располагался на территории ОЭЗ «Алабушево».

«Объект представлял собой потенциальную опасность, так как по истечении времени его конструкции потеряли надежность. Судебная экспертиза подтвердила аварийное состояние здания и наличие угрозы для окружающих. Долгострой включили в перечень объектов незавершенного строительства для дальнейшего сноса», — рассказал Бобров.

Сейчас недостроенный объект демонтирован. Освобожденный участок в Зеленограде введут в инфраструктуру города и будут задействовать в новых инвестиционных проектах.