В ЗелАО вблизи жилых домов снесли полуразрушенное строение

сегодня в 09:10

Земельный участок в поселке Рожки Зеленоградского административного округа освободили от заброшенной постройки, сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

В рамках земельного мониторинга ведомством проводятся мероприятия по выявлению и демонтажу заброшенных объектов, незаконно расположенных на территории Москвы.

«Зафиксированная постройка располагалась на территории без наличия правоустанавливающей документации. Кроме того, объект давно не эксплуатировался и не имел пользователя, о чем свидетельствовала высокая степень его повреждения», — уточнил Бобров.

На сегодняшний день обветшалое строение демонтировали. Земельный участок очистили от строительного мусора и выровняли землю.