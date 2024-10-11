В ЗелАО вблизи жилых домов снесли полуразрушенное строение
Земельный участок в поселке Рожки Зеленоградского административного округа освободили от заброшенной постройки, сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.
В рамках земельного мониторинга ведомством проводятся мероприятия по выявлению и демонтажу заброшенных объектов, незаконно расположенных на территории Москвы.
«Зафиксированная постройка располагалась на территории без наличия правоустанавливающей документации. Кроме того, объект давно не эксплуатировался и не имел пользователя, о чем свидетельствовала высокая степень его повреждения», — уточнил Бобров.
На сегодняшний день обветшалое строение демонтировали. Земельный участок очистили от строительного мусора и выровняли землю.