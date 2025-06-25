В зданиях военкомата и врачебной комиссии в Клину делают ремонт

В здании военкомата теперь новые окна, старые деревянные заменили на 3-слойный стеклопакет с дополнительной решетчатой защитой. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

Внутри полностью подготовлено рабочее место, включая специализированный санузел, для сотрудника из числа маломобильных граждан. Теперь здесь смогут трудоустроить, как ожидается, ветерана СВО.

В здании также отремонтируют кровлю и фасад. В полном объеме работы будут выполнены в 4-м квартале 2025 года.

Здание военкомата в Клину на ул. Ленина, 41 — одно из старейших зданий Клина. В годы Великой Отечественной войны тут также находился военкомат, из которого добровольцы Клина отправлялись на защиту Родины.

«В 2025 году, объявленном Президентом страны Годом Защитника Отечества, мы нашли возможность из средств экономии бюджета, сделать здесь более удобные условия работы и для сотрудников ведомства и для наших военнообязанных и военнослужащих, выполняющих свой конституционный долг по защите Родины», — сказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Сегодня она проверила здесь ход работ и дала ряд протокольных поручений как по этапности общестроительных работ, так и представителям военкомата по текущему содержанию помещений. Здание военкомата является муниципальной собственностью и передано Военкомату Московской области в оперативное управление.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.