сегодня в 16:47

В здании школы в Шаховской завершили утепление фасада

В рамках президентской программы по капремонту школ в Шаховской продолжается капитальный ремонт здания. В школе 1962 года постройки работники завершили утепление фасада. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействовано 60 рабочих и 4 единицы техники. Подрядчик утеплил фасад, смонтировал вертикальные профили под металлокассеты. Начинается их монтаж. В здании ведется укладка плитки, монтаж инженерных сетей. Строители завершили работы по кровле», — уточняется в сообщении.

Кабельную продукцию по зданию проложили на 100 процентов, сейчас ведут электромонтажные работы. Строительная готовность объекта составляет 50 процентов.

Подрядная организация планирует завершить строительно-монтажные работы согласно графику к 20 августа.

Капремонт в Шаховской начальной школе проводится в рамках президентской программы «Модернизация системы общего образования».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.