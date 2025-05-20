В здании наркологического отделения Красногорска стартовали монолитные работы

Начались монолитные работы по возведению третьего этажа нового здания наркологического амбулаторно-поликлинического отделения в Красногорске. Параллельно выполняются кладочные работы и устройство инженерных сетей, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы по строительству объекта на улице Речная идут по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета. Подрядчик ведет монолитные работы по возведению третьего этажа здания, устройство инженерных сетей.

В трехэтажном здании разместятся диспансерно — поликлинические отделения для детей и взрослых, кабинет (отделение) медицинского освидетельствования, психиатрический дневной стационар на 4 койки для взрослого населения, аптека, блок административно-служебных помещений.

Ранее это отделение располагалось в деревянном здании 1917 года постройки. Оно было признано аварийным. Новое здание обеспечит комфортные условия для пациентов.

Завершить работы по строительству объекта планируется до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.