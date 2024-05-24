сегодня в 13:15

В здании колледжа Мытищ демонтажные работы завершены на 50%

В Мытищах в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» продолжается ремонт учебного корпуса ГБПОУ МО «Мытищинский колледж». Сейчас строители на 50% завершили демонтажные работы в учебном корпусе. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства стройкомплекса.

«Рабочие продолжают демонтаж внутренних конструкций, дверных и оконных блоков, отопительной системы. Приступают к общестроительным работам», — уточняется в сообщении.

В ходе капитального ремонта планируется обновить фасад и кровлю, заменить все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, провести внутреннюю отделку помещений, благоустройство прилегающей территории. В колледж будет поставлена современная мебель и оборудование.

Общая площадь учебного корпуса составляет 3,5 тыс. кв. метров.

Завершить все работы планируется до конца текущего года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.