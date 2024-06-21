В здании детской поликлиники № 2 в Дедовске планируется приступить к ремонту

В здании детской поликлиники № 2 в Дедовске на следующей неделе планируется приступить к ремонту. Во время работ будут приведены в соответствие действующим требованиям внутренние помещения, передает пресс-служба администрации городского округа Истра.

Медучреждение станет более функциональным и удобными для пациентов, а также будет оформлено в единой цветовой гамме.

По словам заместителя главного врача по административно-хозяйственным вопросам Истринской клинической больницы Дмитрия Цилиха, предусмотрены некоторые изменения по расположению кабинетов. К примеру, благодаря изменению местоположения кабинетов первичного педиатрического приема и кабинетов узких специалистов будут разведены потоки пациентов.

На время работ часть специалистов детской поликлиники временно будет вести приём на верхних этажах взрослой поликлиники. Потоки взрослых и маленьких пациентов будут максимально разведены.

Окончание работ запланировано на ноябрь 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.