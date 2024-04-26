В здании детсада подмосковного ЖК «Бригантина» приступили к монолитным работам

В городском округе Долгопрудный на набережной канала имени Москвы реализуют жилой комплекс «Бригантина». Сейчас застройщик ведет работы на нескольких объектах, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В корпусе 2 секции 1 завершено устройство вертикальных конструкций и плиты перекрытия первого этажа, продолжаются монолитные работы. В корпусе 2 секции 2 ведется армирование фундаментной плиты.

В корпусе 3 строители проводят земляные работы. В секциях 6 и 7 выполняется устройство вертикальных конструкций и плиты перекрытия 1-го этажа. В секциях 4 и 5 ведутся работы по устройству плиты перекрытия нулевого уровня, начато армирование вертикальных конструкций.

В детском саду выполнено устройство вертикальных конструкций нулевого цикла и заливка подбетонного основания, ведутся монолитные работы.

В ЖК «Бригантина» введен в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учет многоуровневый наземный паркинг на 813 машино-мест. Общая площадь 9-этажного паркинга — более 25 тысяч кв. метров. Объект оснащен видеонаблюдением, предусмотрены посты охраны и шиномонтаж.

Инфраструктура в ЖК «Бригантина» продолжает активно развиваться. В жилом комплексе уже построены в общей сложности четыре дошкольных учреждения на 570 мест, детская поликлиника на 95 посещений в смену. На первых этажах заселенных домов открыты магазины, кафе, пекарни, аптеки и салоны красоты. Также планируется построить новый корпус школы № 7 на 1 500 мест, еще один детский сад для 135 малышей и взрослую поликлинику на 95 посещений в смену.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.