В здании Чеховской амбулатории округа Истра стартуют работы по текущему ремонту

В конце июня в здании Чеховской амбулатории поселка Первомайский г. о. Истра начнутся работы по текущему ремонту. Здесь будут заменены инженерные коммуникации, окна и двери, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Как отметил заместитель главного врача по административно-хозяйственным вопросам Истринской клинической больницы Дмитрий Цилих, изменений по размещению кабинетов здесь не планируется.

Важно, что на время ремонтных работ, специалисты будут вести прием в одном крыле здания. Окончание работ намечено на ноябрь 2024 года.

Взрослые и детские поликлиники Московской области приводят к единому стандарту в рамках программы «Наша поликлиника». Благодаря ремонтным работам медицинские учреждения становятся более функциональными и удобными для пациентов.

Основные задачи стандарта — повышение эффективности организации работы, создание комфортной среды и, как следствие, формирование положительного образа медицинской организации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.