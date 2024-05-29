В Зарайске полным ходом идет капитальный ремонт многоквартирных домов

сегодня в 14:24

В рамках краткосрочного плана реализации региональной программы в текущем году запланирован капитальный ремонт общего имущества в 43 МКД, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Зарайск.

Работы уже ведутся, задействовано всего восемь бригад.

В 28 многоквартирных домах планируется выполнить общестроительные виды работ (ремонт кровель, фасадов, фундамента). По адресу: г. Зарайск, ул. посёлок Текстильщиков, д. 21а будет выполнено техническое обследование, инженерные изыскания с выдачей технического заключения. На д. 32/17 по ул. К. Маркса планируется укрепить фундамент для дальнейшего выполнения ремонта кровли и утепления фасада.

15 МКД включены в план по ремонту внутридомовых инженерных систем.

Из 15 объектов (ремонт внутренних инженерных систем) внутридомовая система электроснабжения отремонтирована в д. 3 квартала Южный, система газоснабжения — в д. 1,2,4 квартала Южный, также в д. 10 первого микрорайона и д. 15 и 16 пос. ЗСМ.

Полностью завершить работы по ремонту газоснабжения планируется до 15 сентября текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.