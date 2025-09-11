В Зарайске открылось новое здание школы № 1 им дважды Героя Советского Союза Леонова

С начала учебного года школа начала свою работу, став первой, построенной в округе за 35 лет. Раньше школа № 1 располагалась в трех старых зданиях — 1812, 1873 и 1930 годов постройки, которые уже не отвечали современным требованиям, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Сегодня «СОШ № 1 им. В. Н. Леонова» — это современный воспитательно-образовательный комплекс, включающий основное здание на 825 учащихся, школу в д. Авдеево и три детских сада.

В новом здании созданы все условия для комфортного пребывания детей и качественного образовательного процесса. Продуманы лаборатории, мастерские, два больших спортивных и актовый залы, столовая на 400 мест, стадион, который также открыт в свободное время и для жителей, зоны для прогулок и отдыха. Организованы три школьных автобуса, чтобы доставлять детей на учебу. В новой школе планируют открыть математические классы под наставничеством Технолицея им. Долгих, кружки по инженерии и логике. Вскоре запустят агрокласс с курсами по агробизнесу, биотехнологиям и ландшафтному дизайну.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.