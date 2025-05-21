В Зарайске объявлен конкурс на капремонт очистных сооружений

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту очистных сооружений деревни Гололобово муниципального округа Зарайск. Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета муниципального округа Зарайск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: „Капитальный ремонт очистных сооружений д. Гололобово муниципального округа Зарайск Московской области (в т. ч. ПИР)“. Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать очистные сооружения мощностью 600 м3/сут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.