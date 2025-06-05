В Зарайске начался ремонт фасада дома на ул Карла Маркса

В Зарайске стартовали работы по отделке фасада многоквартирного дома на улице Карла Маркса. Ремонт крыши здания уже завершен, и теперь специалисты приступили к выполнению полного комплекса работ по утеплению, облицовке стен и покраске. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы ведет опытная бригада подрядчика ООО «ГазТеплоСервис», которая использует современное оборудование и материалы высокого качества.

По словам жителей, данный ремонт значительно улучшит теплоизоляцию квартир, что повысит комфорт проживания в доме.

Завершить отделочные работы планируется до конца июня.

Обновленный фасад, по словам местных жителей, будет радовать глаз прохожих современной эстетикой и сделает дом более привлекательным.

«Мы уверены, что новый вид здания органично впишется в общую архитектуру улицы Карла Маркса и станет украшением нашего района», — отметили жители.

Работы по отделке фасада являются частью программы по улучшению жилищных условий в Зарайске и направлены на создание комфортной городской среды для жителей

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.