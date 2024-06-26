В Зарайске больничный корпус закроют на ремонт

Больничный корпус Зарайской больницы закрывается на ремонт. В связи с этим вносятся временные изменения в приеме врачей-специалистов. Об этом сообщает администрация округа.

В частности, врач-психиатр будет осуществлять прием пациентов в здании стоматологического отделения поликлиники по адресу: ул. Октябрьская, д. 17 (вход с торца здания), а врач-нарколога — в здании поликлиники по адресу: ул. Октябрьская, д. 21, кабинет № 107. Обратиться к психологу можно будет в здание поликлиники по адресу: ул. Октябрьская, д. 21, кабинет № 104, к врачу-фтизиатру — в здание СЭС по адресу: ул. Мерецкова, д. 1.

«Изменения коснутся на период выполнения текущего ремонта помещений. Прошу жителей учесть эти коррективы при записи к врачам и с пониманием отнестись к ситуации», — отметил глава округа Виктор Петрущенко.

Модернизация больничного корпуса выполняется в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья».

Планируемый срок завершения работ — сентябрь текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье нужно продолжать развитие здравоохранения и поликлинического звена.

«По поликлиникам тоже идет модернизация. Видим прогресс. Есть ряд проблем, которые пока не удалось решить. Но мы видим, как решить ситуацию в ряде направлений в здравоохранении», — сказал Воробьев.