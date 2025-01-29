В Восточном Бирюлеве от незаконной пристройки освободили жилой дом

Самострой, частично занимавший территорию общего пользования вблизи жилого дома на юге Москвы, демонтирован. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Нежилое помещение строительного магазина располагалось на первом этаже многоквартирного дома по адресу: ул. Бирюлевская, д. 37, к. 1.

«К торговому объекту на пандусе здания была незаконно возведена пристройка с навесом общей площадью 36 кв. м. Таким образом собственник увеличил полезную площадь магазина для использования дополнительного помещения в коммерческих целях», — рассказал Бобров.

Он уточнил, что пристройка не стояла на государственном кадастровом и техническом учетах, а также не была обременена имущественными правами. Сам участок под строительство не предоставлялся.

Собственник по требованию Госинспекции по недвижимости своими силами устранил нарушение — освободил территорию общего пользования, демонтировав незаконную постройку.