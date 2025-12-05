сегодня в 16:55

В Воскресенске завершают капремонт главного корпуса колледжа на улице Ленинская

Капитальный ремонт главного корпуса «Воскресенского колледжа» на улице Ленинская в Воскресенске вышел на завершающий этап, строительная готовность составляет 90%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Воскресенске подходит к завершению капитальный ремонт главного корпуса «Воскресенского колледжа». Работы ведутся по государственной программе Московской области за счет средств бюджета.

В настоящее время подрядчик завершает фасадные работы, благоустраивает прилегающую территорию и устанавливает входную группу с пандусом. Во дворе уже появилась новая спортивная площадка со специальным покрытием.

Внутри здания на первом этаже продолжаются отделочные работы: рабочие красят стены и укладывают линолеум в учебных помещениях, актовом и спортивном залах. На остальных этажах завершены основные работы, идет сборка и расстановка мебели, а также пусконаладка инженерных сетей.

На объекте трудятся более 100 специалистов, задействовано три единицы техники. Завершить ремонт и сдать объект планируют в конце декабря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.