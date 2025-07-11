В Воскресенске проверили ход капитального ремонта многоквартирных домов

Активисты партии «Единая Россия» городского округа Воскресенск совместно с заместителем главы округа Александром Бутором и представителем Общественной палаты муниципалитета проверили ход капитального ремонта дома № 3 по улице Светлой микрорайона Лопатинский, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В 2023 году здесь провели ремонт кровли, отмостки, системы газоснабжения и утеплили фасад. Сейчас ведутся работы по замене внутридомовых инженерных систем.

Также участники встречи пообщались с жителями дома № 7 по улице Центральной. В ближайшее время здесь начнутся работы по ремонту системы водоснабжения с установкой приборов учета, систем центрального отопления и водоотведения, а также будет выполнена замена внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

Отметим, что в рамках региональной программы на 2025 год запланирован капитальный ремонт 243 многоквартирных домов по 904 видам работ. На сегодняшний день ремонт выполнен в 57 домах округа по 100 видам работ. В настоящее время работы ведутся в 34 многоквартирных жилых домах по 81 виду работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев