В Воскресенске прошла выездная администрация для председателей МКД

В кустовой выездной администрации приняли участие председатели многоквартирных домов из Воскресенска, Егорьевска, Коломны, Луховиц, Зарайска и Серебряных Прудов. На одной площадке собрались представители ключевых ведомств Подмосковья: МинЖКХ, Минчистоты, Минблагоустройства, Минэнерго, Минэкологии, МТДИ, Минздрава и другие профильные ведомства, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

В ходе выездной администрации поступило более 80 обращений на разные темы. Чаще всего звучали вопросы о переносах сроков капремонта подъездов и крыш МКД, а также о благоустройстве прилегающих к МКД территорий.

«Наши встречи имеют особенность — мы приглашаем к участию председателей и членов советов МКД. Это самые неравнодушные люди в Подмосковье. Они видят больше других, к ним идут соседи с самыми разными вопросами. Не каждый житель может доехать до правительства области — а здесь нам лично отвечают на обращения. Такие встречи дают сильную обратную связь: большинство вопросов решается на месте — с участием министров, руководителей управлений. Для председателей это очень эффективный формат. Плюс — это всегда обмен опытом между активными жителями», — сказала председатель координационного совета ассоциации председателей советов МКД МО Олеся Тыщенко.

На сегодняшний день в кустовых выездных администрациях приняли участие председатели МКД из 37 муниципалитетов Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.