В Воскресенске продолжают ремонтировать скатную крышу дома № 6 по ул Мичурина

Двухэтажный трехподъездный кирпичный дом построен в Воскресенске в 1955 году. В рамках программы капитального ремонта специалисты подрядной организации ООО «ТЛЦ» выполняют ремонт кровли из профнастила и замену стропильной системы, ведут обработку древесных конструкций огнебиозащитным составом, ремонт чердачного помещения с утеплением и замену системы наружного водостока. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На текущий момент работы выполнены на 60%.

Кроме того, до конца текущего года в доме проведут установку узла управление и регулирования потребления ресурсов тепловой энергии и горячего водоснабжения.

За соблюдением строительных норм и правил при капремонте в ежедневном режиме следят эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Проверить, включен ли ваш дом в программу капремонта, и узнать сроки проведения работ, можно на сайте фонда капитального ремонта Московской области по ссылке: https://fkr-mosreg.ru/map/ или самостоятельно в разделе «Карта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что необходимо подготовить дорожную карту по модернизации теплоснабжения в Воскресенске и Солнечногорске.

«Вчера у меня состоялся большой разговор с «Газпромом». На следующей неделе предложено провести традиционное совещание. Здесь наиболее ответственная большая масштабная работа — Солнечногорск, Воскресенск», — сказал губернатор.