В Воскресенске продали самый дорогой земельный лот недели за 4,9 млн руб

Участок для индивидуального жилищного строительства в селе Юрасово в Воскресенске продали за 4,9 млн руб. Это самая высокая итоговая цена среди 100 земельно-имущественных аукционов, проведенных с 26 по 30 октября 2026 года, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с Региональным центром торгов провел 100 земельно-имущественных аукционов с 26 по 30 октября 2026 года. Максимальную итоговую цену зафиксировали при продаже участка для индивидуального жилищного строительства в селе Юрасово в Воскресенске.

В аукционе по продаже участка площадью 22,30 сотки участвовали три претендента. Начальная цена составляла 1 857 768,4 руб. В ходе торгов она выросла более чем в 2,5 раза — до 4 923 086,26 руб.

Победителем аукциона становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к торгам допущен только один человек, он может приобрести лот по начальной стоимости. При заключении договора аренды участка по итогам аукциона его впоследствии можно выкупить при условии строительства и регистрации жилого дома, пригодного для круглогодичного проживания.

Найти участок или помещение в Подмосковье можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ. Объекты можно выбирать по расположению, площади, цене и формату приобретения — аренде или продаже. Портал также позволяет построить маршрут от участка до ближайшей аптеки, магазина, салона красоты или кинотеатра.

Информацию о закупках и торгах публикуют на странице комитета по конкурентной политике Московской области в мессенджере МАКС. Там размещают подборки актуальных лотов и сведения о проводимых аукционах, рассказывают, где найти выставленные на торги имущество и земельные участки и как подать заявку.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.