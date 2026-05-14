В Воскресенске после капремонта открыли амбулаторию в Конобеево

Амбулатория открылась в селе Конобеево городского округа Воскресенск после капитального ремонта по народной программе развития сельских территорий. Учреждение площадью 560,5 кв. м привели к современным стандартам и оснастили новым оборудованием, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В здании отремонтировали кровлю и отмостку, заменили окна и двери, обновили системы отопления и вентиляции. На входе оборудовали пандус с поручнями и установили вертикальный подъемник для маломобильных посетителей.

Амбулатория обслуживает 3529 жителей, в том числе 649 детей. На первом этаже работают кабинет педиатра, дневной стационар на пять терапевтических коек и кабинет забора крови. Взрослые могут записаться к врачу общей практики или терапевту, пройти ЭКГ и диспансеризацию рядом с домом. Для детей и взрослых предусмотрены отдельные процедурные и прививочные кабинеты.

В учреждении начал постоянный прием врач-стоматолог. Он принимает с 8:30 до 14:30. Записаться на прием можно через портал госуслуг, сайт zdrav.mosreg.ru, по единому номеру 122 или через инфомат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.