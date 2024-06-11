В Волоколамском округе продолжается капремонт районной больницы

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В Волоколамском городском округе в селе Осташево в мкр. 11А продолжается капитальный ремонт главного корпуса центральной районной больницы. Стройготовность объекта составляет 70%, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Работы идут в рамках госпрограммы Московской области.

На площадке 25 рабочих. В настоящий момент в здании трехэтажного корпуса ведутся устройство каркаса и вентилируемого фасада, прокладка инженерных сетей.

Здание Волоколамской центральной районной больницы построено в 1969 году. Общая площадь здания составляет 3,8 тыс. кв. метров.

К Осташевскому отделению прикреплено более 4,2 тыс. человек. На время работ прием пациентов производится во взрослой поликлинике в г. Волоколамск.

После проведенного капремонта здание больницы станет удобным и комфортным как для пациентов, так и для медицинских работников.

Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.