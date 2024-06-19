В Волоколамске снесли аварийный жилой дом

На территории Московской области ведется масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. В результате данной работы в Волоколамске был выявлен объект, находившийся в аварийном состоянии — здание бывшего жилого дома № 7, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Многоквартирный жилой дом — двухэтажный, общей площадью чуть более 340 квадратных метров. Объект находился в ненадлежащем, запущенном состоянии, ограждение территории отсутствовало, имелся свободный доступ третьих лиц. Здание было обследовано и по результатам технического состояния строительных конструкций признано аварийным и включено в перечень объектов для ликвидации. В рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в 2023 году завершилось расселение 8 жилых помещений. После чего в текущем году были проведены работы по сносу. В настоящий момент участок свободен от аварийной постройки, строительный мусор утилизирован», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Порядок использования освободившейся территории администрацией пока не определен.

Всего на территории Волоколамского городского округа выявлено 120 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено и приведено в соответствие 56 объектов, что составляет порядка 47% от общего количества.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.