В Волоколамске снесут аварийный дом на улице Энтузиастов

Аварийный жилой дом №7 на улице Энтузиастов демонтируют в Волоколамске. Здание ранее расселили и включили в программу переселения из аварийного фонда, сообщает пресс-служба мособлархитектуры.

Одноэтажный шестнадцатиквартирный дом площадью около 355 квадратных метров признали аварийным и включили в государственную программу Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы». После расселения жильцов объект внесли в перечень на ликвидацию.

В настоящее время специалисты ведут демонтаж здания. Завершить работы планируют до конца текущего месяца.

Всего в Волоколамском муниципальном округе выявили 153 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день 93 из них снесли или привели в соответствие с требованиями законодательства, что составляет 61% от общего числа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.