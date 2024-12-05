В Волоколамске снесли аварийное здание жилого дома

В рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области в городе Волоколамск был выявлен объект, находившийся в аварийном состоянии — многоквартирный жилой дом № 6. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Одноэтажный жилой дом общей площадью 144 квадратных метра был построен в 50-х годах прошлого века. Деревянное здание располагалось рядом с жилой застройкой. В связи с непригодностью для дальнейшей эксплуатации дом был признан аварийным. В дальнейшем были проведены мероприятия по расселению жильцов 6 квартир в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». Затем строение было включено в перечень объектов для ликвидации и демонтировано в ноябре этого года», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В настоящий момент участок свободен от аварийного здания и расчищен от строительного мусора. Порядок использования освободившейся территории администрацией пока не определен.

Всего на территории Волоколамского городского округа выявлено 126 объектов незавершенного строительства, из них 86 аварийных. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 70 объектов, что составляет порядка 56% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.