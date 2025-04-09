В Волоколамске продолжается капремонт главного корпуса Осташевского отделения больницы

«На площадке 36 рабочих и две единицы техники. На сегодняшний день завершены фасадные работы — здание облицевали керамической плиткой. Рабочие провели сети электроснабжения, смонтировали системы вентиляции, кондиционирования и радиаторы отопления. Ведутся работы по установке лифтов, идёт кирпичная кладка лифтовых порталов. После завершения строительных работ в больнице установят современное медицинское оборудование», — уточняется в сообщении.

Общая площадь 3-этажного здания 3 603,8 кв. м.

Осташевское отделение оказывает медицинскую помощь взрослым и детям. Здесь можно получить амбулаторную медицинскую помощь, провести, лабораторную диагностику. Завершение работ намечено на октябрь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.