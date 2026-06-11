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В Волоколамске отремонтировали дом №6 на улице Горвал

Ремонт завершили в доме №6 на улице Горвал в Волоколамске. В здании обновили подъезд, фасад и цоколь, а также заменили окно. Качество работ проверила глава округа Наталья Козлова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Управляющая компания провела в доме ремонт подъезда и установила новые современные почтовые ящики. Специалисты частично отремонтировали и покрасили фасад, обновили цоколь и заменили старое окно на пластиковое.

Подрядчику предстоит завершить заключительные работы и демонтировать строительные леса. После этого обновление здания будет полностью завершено.

«Дом заметно преобразился: стал более аккуратным, светлым и ухоженным. Приятно видеть, как меняется внешний вид многоквартирных домов и становится комфортнее пространство вокруг них», — отметила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.

Глава округа проверила качество выполненных работ во время выезда на объект.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.